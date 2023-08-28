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Корупція – це зброя, на рівні з російськими ракетами, – Ірина Верещук

09:30, 28 серпня 2023
Для подолання корупції необхідні глибокі системні зміни, – Ірина Верещук.
Корупція – це зброя, на рівні з російськими ракетами, – Ірина Верещук
Джерело фото: Мінінтеграції
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Корупція – це зброя, як і російські ракети, з нею потрібно боротися, як з ворогом, – заявила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, пише Мінінтеграції.

«Корупція – це така ж зброя, як і російські ракети, тому маємо боротися з нею так, як боремося з ворогом», – сказала Верещук.

За її словами, росія протягом багатьох років проникла корупцією в Україну, встановлюючи своїх людей на ключові посади.

«Однак, якщо українське суспільство демонструє здатність успішно бити окупантів на фронті, то так само ми зможемо боротися з корупціонерами всередині країни», – сказала посадовиця.

Згідно з її словами, гучні антикорупційні справи свідчать про тверду політичну волю держави. Однак для досягнення чесного суспільства необхідні також глибокі системні зміни, які дали б українцям можливість жити в чесній країні. Перше, що слід зробити – це почати з себе: не брати хабарів і не надавати їх.

«Найголовніше у боротьбі з корупцією – це політична воля. Вона є у Президента й Уряду. Тож ми будемо боротися. Процес очищення є незворотним!» – підкреслила Віцепрем’єрка.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану

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