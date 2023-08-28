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На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

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ККС ВС: Для кваліфікації неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником не має значення, до якої категорії лікуючих лікарів належить винний – він безпосередньо обраний пацієнтом чи його призначено керівником закладу охорони здоров’я.

В історії України ще не було такого рівня протидії корупції як зараз, – Костін

Офіс Генпрокурора відзвітував про безпрецедентну боротьбу з корупцією у 2023 році.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

  1. В Україні

Українські дрони розгромили базу берегової охорони окупантів в Криму

11:13, 28 серпня 2023
В Криму декілька ударних безпілотників нанесли удар по місцю дислокації окупантів.
Українські дрони розгромили базу берегової охорони окупантів в Криму
Джерело фото: BBC
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Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони України вразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони російського чорноморського флоту, – повідомляє пресслужба прес-служба ССО.

Так, під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли удар по місцю дислокації окупантів в Перевальному, що в Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими.

Також зазначається, що дрони успішно дійшли до цілі.

«Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей», – йдеться у повідомленні.

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