Українські дрони розгромили базу берегової охорони окупантів в Криму

В Криму декілька ударних безпілотників нанесли удар по місцю дислокації окупантів.

Джерело фото: BBC

Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони України вразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони російського чорноморського флоту, – повідомляє пресслужба прес-служба ССО.

Так, під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли удар по місцю дислокації окупантів в Перевальному, що в Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими.

Також зазначається, що дрони успішно дійшли до цілі.

«Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей», – йдеться у повідомленні.

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