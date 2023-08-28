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  1. В Україні

Когось і досі не знайшли: партизани з Луганська ліквідували військові патрулі окупантів

10:55, 28 серпня 2023
Партизани Луганська оголосили про ліквідацію військових патрулів окупантів.
Когось і досі не знайшли: партизани з Луганська ліквідували військові патрулі окупантів
Джерело фото: «АТЕШ»
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У тимчасово окупованому Луганську представники українського підпілля спільно з представниками Сил спротиву знищили російський військовий патруль. Крім того, партизани активно проводять розвідку в місті, яке перебуває під контролем окупантів, – повідомляє Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ».

«Також нам удалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК («лнр») та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і громадянське населення. Вони усвідомили свої помилки і не хочуть бути причетними до «русского мира», – зазначили партизани.

Представники українського підпілля повідомляють про те, що члени «лнрівських» угруповань, які раніше входили до різних підрозділів окупаційних військ на Луганщині, зближуються для співпраці та переходу на бік України. Крім того, місцеве населення надає допомогу партизанам та приєднується до Сил спротиву.

«Наші агенти ведуть розвідку в окупованому місті. Також нам вдалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК («лнр») та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і цивільне населення», – розповіли в партизанському русі.

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