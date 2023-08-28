Кого-то до сих пор не нашли: партизаны из Луганска ликвидировали военные патрули оккупантов

Партизаны Луганска объявили о ликвидации военных патрулей оккупантов.

Источник фото: «АТЕШ»

Во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья совместно с представителями Сил сопротивления уничтожили российский военный патруль. Кроме того, партизаны активно проводят разведку в городе, который находится под контролем оккупантов, – сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Также нам удалось ликвидировать военные патрули, действующие в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли. Военные из 2 АК («лнр») и других военных подразделений вступают в наши ряды, как и гражданское население. Они осознали свои ошибки и не хотят быть причастными к «русскому миру», – отметили партизаны.

Представители украинского подполья сообщают о том, что члены «лнровских» группировок, которые ранее входили в различные подразделения оккупационных войск на Луганщине, сближаются для сотрудничества и перехода на сторону Украины. Кроме того, местное население оказывает помощь партизанам и присоединяется к Силам сопротивления.

«Наши агенты ведут разведку в оккупированном городе. Также нам удалось ликвидировать военные патрули, действующие в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли. Военные из 2 АК («лнр») и других военных подразделений вступают в наши ряды, как и гражданское население», – рассказали в партизанском движении.

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