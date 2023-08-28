Назвали условие, при котором украинцам перестанут выплачивать пенсию: подробности

В случае «заморозки» банковской карты необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Если гражданин Украины не использует свой банковский счет в течение более 6 месяцев, это может привести к приостановке выплаты пенсии. Чтобы избежать этого, необходимо по крайней мере один раз в течение этого периода осуществить транзакцию с помощью своей пенсионной карты, – сообщает издание «На пенсии».

Чтобы избежать неудобств, можно, например, пополнить баланс своего мобильного телефона, рассчитаться за коммунальные услуги или оплатить другие счета.

Однако и в случае «замораживания» счета, в Украине существует возможность удобно восстановить пенсионные выплаты и получить недополученные средства. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подтвердить свою личность.

«Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается», – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

После проверки предоставленных данных, ПФУ принимает решение о восстановлении пенсионных выплат в течение 10 дней со дня обращения гражданина.

Напомним, что Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию.

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