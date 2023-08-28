Назвали умову, за якої українцям перестануть виплачувати пенсію: подробиці

У разі «замороження» банківської картки необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Якщо громадянин України не використовує свій банківський рахунок протягом понад 6 місяців, це може призвести до призупинення виплати пенсії. Щоб уникнути цього, необхідно принаймні один раз протягом цього періоду здійснити транзакцію за допомогою своєї пенсійної картки, – повідомляє видання «На пенсії».

Аби уникнути незручностей, можна, наприклад, поповнити баланс свого мобільного телефону, розрахуватися за комунальні послуги чи сплатити інші рахунки.

Однак і в разу «замороження» рахунку, в Україні існує можливість зручно відновити пенсійні виплати та отримати недоотримані кошти. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та підтвердити свою особу.

«Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває», – розповіла заступниця глави Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Після перевірки наданих даних, ПФУ приймає рішення щодо відновлення пенсійних виплат протягом 10 днів з дня звернення громадянина.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект, згідно з яким українські пенсіонери, які не витрачають гроші з пенсійного рахунку протягом півроку, можуть втратити пенсію.

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