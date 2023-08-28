Украинские дроны разгромили базу береговой охраны оккупантов в Крыму

В Крыму несколько ударных беспилотников нанесли удар по месту дислокации оккупантов.

Источник фото: BBC

Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили объекты 126-й бригады береговой охраны российского черноморского флота, – сообщает пресс-служба ССО.

Так, во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Перевальном, что в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Также отмечается, что дроны успешно дошли до цели.

«Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей», – говорится в сообщении.

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