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Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Верховный Суд оставил в силе приговор врачам-акушерам, установившим неправильный диагноз, из-за чего наступила смерть потерпевшей

КУС ВС: Для квалификации ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником не имеет значения, к какой категории лечащих врачей принадлежит виновный – он непосредственно избран пациентом или назначен руководителем учреждения здравоохранения.

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Офис Генпрокурора отчитался в беспрецедентной борьбе с коррупцией в 2023 году.

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

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  1. В Украине

Украинские дроны разгромили базу береговой охраны оккупантов в Крыму

11:13, 28 августа 2023
В Крыму несколько ударных беспилотников нанесли удар по месту дислокации оккупантов.
Украинские дроны разгромили базу береговой охраны оккупантов в Крыму
Источник фото: BBC
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Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили объекты 126-й бригады береговой охраны российского черноморского флота, – сообщает пресс-служба ССО.

Так, во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Перевальном, что в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Также отмечается, что дроны успешно дошли до цели.

«Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей», – говорится в сообщении.

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