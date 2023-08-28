У Франції заборонили носити мусульманські сукні-абая у школах

Мусульманське традиційне вбрання – прояв релігійних переконань, а французька школа має бути світською, – міністр освіти Франції.

Джерело фото: АР

Міністр освіти Франції Габріель Атталь вирішив заборонити носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло у французьких державних школах, заявивши, що хоче встановити «чіткі правила на національному рівні», – повідомляє BFMTV.

Міністр наголосив, що пряму заборону носити абаї ухвалили для того, щоб на національному рівні існували зрозумілі правила, на які може орієнтуватися адміністрація школи.

«Секуляризм – це свобода емансипації через школу», – наполягав міністр, як тільки його призначили на посаду в кінці липня.

Він заявив, що прихід до школи в абаї є «релігійним жестом, спрямованим на перевірку опору Республіки світському святилищу, яким має бути школа», пообіцявши бути «твердим у цьому питанні».

«Коли ви заходите в клас, ви не повинні мати можливості визначити релігію учнів, дивлячись на них», – зазначив Габріель Атталь.

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