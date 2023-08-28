Индийский космический аппарат Vikram передал первые научные данные с Луны

На поверхности Луны были зафиксированы колебания температуры, наблюдения продолжаются.

Источник фото: ISRO

Индийский посадочный аппарат Vikram миссии Chandrayaan-3 на Луну, который 23 августа приземлился вблизи южного полюса Луны, успешно начал выполнять свою миссию и впоследствии отправлять данные обратно в штаб-квартиру ISRO. В воскресенье Vikram прислал свои первые наблюдения, записанные полезным грузом прислал свои первые наблюдения, который он перевозил вместе с луноходом Pragyan, – сообщает Аsianews.

Таким образом, ChaSTE зафиксировал колебания температуры на поверхности Луны. ISRO поделился графиком, который показывает разницу температур на поверхности Луны и под ней.

На глубине 8 см полезный груз, прикрепленный к посадочному модулю Vikram Chandrayaan-3, зафиксировал низкую температуру (-) 10 градусов Цельсия. С постепенным повышением к поверхности можно было заметить повышение температуры. Над поверхностью график показал относительный застой температуры между 50-60 градусами Цельсия.

«Это первый такой профиль для южного полюса Луны. Продолжаются детальные наблюдения», – сообщили в космическом агентстве.

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