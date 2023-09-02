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Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

Индия запустит первый космический аппарат Aditya-L1 на Солнце

11:37, 2 сентября 2023
Индия отправит первую свою космическую миссию на Солнце на расстояние 1,5 млн км от Земли.
Индия запустит первый космический аппарат Aditya-L1 на Солнце
Источник фото: Universe Today
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После того, как индийский космический аппарат Vikram успешно передал первые научные данные с Луны, Индия решила сегодня отправить свою первую миссию по наблюдению за Солнцем, – сообщает BBC.

Аппарат Aditya-L1 стартовал со стартовой площадки в Шрихарикоте в субботу в 11:50 по индийскому времени (06:20 по Гринвичу).

Он пролетит на расстояние 1,5 млн км (932 000 миль) от Земли, то есть 1% от расстояния Земля-Солнце.

Индийское космическое агентство заявляет, что это путешествие займет четыре месяца.

Первая космическая миссия Индии по изучению крупнейшего объекта Солнечной системы названа в честь Сурьи - индуистского бога Солнца, также известного как Адитья.

А L1 расшифровывается как точка Лагранжа 1 – именно то место между Солнцем и Землей, куда направляется индийский космический аппарат.

По данным Европейского космического агентства, точка Лагранжа – это место, где гравитационные силы двух крупных объектов, таких как Солнце и Земля, нивелируют друг друга, позволяя космическому аппарату «зависать».

Как только Aditya-L1 достигнет «места стоянки», он сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля, то есть спутник потребует очень мало топлива для работы.

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