Индия запустит первый космический аппарат Aditya-L1 на Солнце

Индия отправит первую свою космическую миссию на Солнце на расстояние 1,5 млн км от Земли.

Источник фото: Universe Today

После того, как индийский космический аппарат Vikram успешно передал первые научные данные с Луны, Индия решила сегодня отправить свою первую миссию по наблюдению за Солнцем, – сообщает BBC.

Аппарат Aditya-L1 стартовал со стартовой площадки в Шрихарикоте в субботу в 11:50 по индийскому времени (06:20 по Гринвичу).

Он пролетит на расстояние 1,5 млн км (932 000 миль) от Земли, то есть 1% от расстояния Земля-Солнце.

Индийское космическое агентство заявляет, что это путешествие займет четыре месяца.

Первая космическая миссия Индии по изучению крупнейшего объекта Солнечной системы названа в честь Сурьи - индуистского бога Солнца, также известного как Адитья.

А L1 расшифровывается как точка Лагранжа 1 – именно то место между Солнцем и Землей, куда направляется индийский космический аппарат.

По данным Европейского космического агентства, точка Лагранжа – это место, где гравитационные силы двух крупных объектов, таких как Солнце и Земля, нивелируют друг друга, позволяя космическому аппарату «зависать».

Как только Aditya-L1 достигнет «места стоянки», он сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля, то есть спутник потребует очень мало топлива для работы.

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