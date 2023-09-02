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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

Польша отрицает обвинение Беларуси в нарушении границы вертолетом

10:19, 2 сентября 2023
Это ложь и провокации белорусской стороны, — заявил спикер Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский.
Польша отрицает обвинение Беларуси в нарушении границы вертолетом
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Министерство иностранных дел Польши отреагировало на обвинения белорусских пограничников в нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси. Об этом пишет Polsat News.

«Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Это службы, являющиеся прямым продолжением режима Лукашенко. Возможно, это белорусская провокация, что было бы вполне естественно», — прокомментировал ситуацию замглавы МИД Павел Яблонский.

Он отметил, что до парламентских выборов можно ожидать еще много провокаций со стороны Беларуси.

«В белорусских СМИ можно регулярно читать статьи о том, что Польша собирается напасть на Беларусь, есть много глупостей такого типа», - добавил он.

Также спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский прокомментировал обвинения Беларуси.

«Это ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы», - заявил Горышевский.

Напомним, что 1 сентября в Беларуси заявили, что вертолет Ми-24 ВВС Польши якобы нарушил белорусскую границу.

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