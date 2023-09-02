Польша отрицает обвинение Беларуси в нарушении границы вертолетом

Это ложь и провокации белорусской стороны, — заявил спикер Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на обвинения белорусских пограничников в нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси. Об этом пишет Polsat News.

«Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Это службы, являющиеся прямым продолжением режима Лукашенко. Возможно, это белорусская провокация, что было бы вполне естественно», — прокомментировал ситуацию замглавы МИД Павел Яблонский.

Он отметил, что до парламентских выборов можно ожидать еще много провокаций со стороны Беларуси.

«В белорусских СМИ можно регулярно читать статьи о том, что Польша собирается напасть на Беларусь, есть много глупостей такого типа», - добавил он.

Также спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский прокомментировал обвинения Беларуси.

«Это ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы», - заявил Горышевский.

Напомним, что 1 сентября в Беларуси заявили, что вертолет Ми-24 ВВС Польши якобы нарушил белорусскую границу.

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