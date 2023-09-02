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Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. У світі

Польща заперечує звинувачення Білорусі у порушенні кордону гелікоптером

10:19, 2 вересня 2023
Це брехня і провокації білоруської сторони, — заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі Яцек Горишевський.
Польща заперечує звинувачення Білорусі у порушенні кордону гелікоптером
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Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на звинувачення білоруських прикордонників щодо порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі. Про це пише Polsat News.

«Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка. Можливо, це білоруська провокація, що було б цілком природно», — прокоментував ситуацію заступник голови МЗС Павел Яблонський.

Він зазначив, що до парламентських виборів можна очікувати «ще багато провокацій з боку Білорусі».

«У білоруських ЗМІ можна регулярно читати статті про те, що Польща збирається напасти на Білорусь, є багато дурниць такого типу», - додав він. 

Також речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський прокоментував звинувачення Білорусі.

«Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», - заявив Горишевський.

Нагадаємо, що 1 вересня в Білорусі заявили, що гелікоптер Мі-24 ВПС Польщі нібито порушив білоруський кордон.

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