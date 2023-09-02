Польща заперечує звинувачення Білорусі у порушенні кордону гелікоптером

Це брехня і провокації білоруської сторони, — заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі Яцек Горишевський.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на звинувачення білоруських прикордонників щодо порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі. Про це пише Polsat News.

«Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка. Можливо, це білоруська провокація, що було б цілком природно», — прокоментував ситуацію заступник голови МЗС Павел Яблонський.

Він зазначив, що до парламентських виборів можна очікувати «ще багато провокацій з боку Білорусі».

«У білоруських ЗМІ можна регулярно читати статті про те, що Польща збирається напасти на Білорусь, є багато дурниць такого типу», - додав він.

Також речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський прокоментував звинувачення Білорусі.

«Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», - заявив Горишевський.

Нагадаємо, що 1 вересня в Білорусі заявили, що гелікоптер Мі-24 ВПС Польщі нібито порушив білоруський кордон.

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