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  1. В Україні

Уряд Польщі виділить фінансову підтримку ще 12 українкам, звільненим з російського полону

12:15, 2 вересня 2023
Ще 12 звільнених з російського полону українок отримають грошову допомогу, а понад 20 жінок поїдуть на реабілітацію до Польщі.
Уряд Польщі виділить фінансову підтримку ще 12 українкам, звільненим з російського полону
Джерело фото: Радіо Свобода
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Ще 12 звільнених з полону українок отримають фінансову допомогу від Фонду Шептицького в рамках Програми підтримки українських жінок, які були визволені з російського полону. Ініціативі сприяли Канцелярія Прем’єр-міністра Польщі та Міністерство реінтеграції. Кошти надаються Урядом Польщі, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На засіданні Фонду Шептицького було прийнято рішення виділити грошову допомогу ще 12 жінкам, які були звільнені з полону. Кожна з них отримає одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч злотих, що становить приблизно 90 тисяч гривень до оподаткування.

У 2023 році така фінансова підтримка надана вже 34 жінкам.

Крім того, комісія Фонду схвалила ще 21 заявку від колишніх полонянок на участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці до Польщі. Раніше комісія вже затвердила 18 заявок на участь у цій поїздці.

Зазначається, що у 2022 році фінансову підтримку від Фонду Шептицького отримали 180 українських жінок. Крім того, 24 жінки отримали психологічну підтримку, і 19 українок взяли участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці до Польщі.

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