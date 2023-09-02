Правительство Польши выделит финансовую поддержку еще 12 украинкам, освобожденным из российского плена

Еще 12 освобожденных из российского плена украинок получат денежную помощь, а более 20 женщин поедут на реабилитацию в Польшу.

Источник фото: Радіо Свобода

Еще 12 освобожденных из плена украинок получат финансовую помощь от Фонда Шептицкого в рамках Программы поддержки украинских женщин, которые были освобождены из российского плена. Инициативе способствовали Канцелярия Премьер-министра Польши и Министерство реинтеграции. Средства предоставляются Правительством Польши, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На заседании Фонда Шептицкого было принято решение выделить денежную помощь еще 12 женщинам, которые были освобождены из плена. Каждая из них получит единовременное пособие в размере 10 тысяч злотых, что составляет примерно 90 тысяч гривен до налогообложения.

В 2023 году такая финансовая поддержка оказана уже 34 женщинам.

Кроме того, комиссия Фонда одобрила еще 21 заявку от бывших пленниц на участие в оздоровительно-реабилитационной поездке в Польшу. Ранее комиссия уже утвердила 18 заявок на участие в этой поездке.

Отмечается, что в 2022 году финансовую поддержку от Фонда Шептицкого получили 180 украинских женщин. Кроме того, 24 женщины получили психологическую поддержку, и 19 украинок приняли участие в поездке на отдых и реабилитацию в Польшу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.