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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Правительство Польши выделит финансовую поддержку еще 12 украинкам, освобожденным из российского плена

12:15, 2 сентября 2023
Еще 12 освобожденных из российского плена украинок получат денежную помощь, а более 20 женщин поедут на реабилитацию в Польшу.
Правительство Польши выделит финансовую поддержку еще 12 украинкам, освобожденным из российского плена
Источник фото: Радіо Свобода
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Еще 12 освобожденных из плена украинок получат финансовую помощь от Фонда Шептицкого в рамках Программы поддержки украинских женщин, которые были освобождены из российского плена. Инициативе способствовали Канцелярия Премьер-министра Польши и Министерство реинтеграции. Средства предоставляются Правительством Польши, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На заседании Фонда Шептицкого было принято решение выделить денежную помощь еще 12 женщинам, которые были освобождены из плена. Каждая из них получит единовременное пособие в размере 10 тысяч злотых, что составляет примерно 90 тысяч гривен до налогообложения.

В 2023 году такая финансовая поддержка оказана уже 34 женщинам.

Кроме того, комиссия Фонда одобрила еще 21 заявку от бывших пленниц на участие в оздоровительно-реабилитационной поездке в Польшу. Ранее комиссия уже утвердила 18 заявок на участие в этой поездке.

Отмечается, что в 2022 году финансовую поддержку от Фонда Шептицкого получили 180 украинских женщин. Кроме того, 24 женщины получили психологическую поддержку, и 19 украинок приняли участие в поездке на отдых и реабилитацию в Польшу.

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