У Харкові планують збудувати першу в Україні підземну школу

Міський голова Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво у місті підземної школи, яка має стати першим таким навчальним закладом в Україні.
Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.
«Саме у нас ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – написав він в Телеграм.
Нагадаємо, що у Харкові презентували класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів.
У Харкові частина дітей ходить на уроки очно, але заняття проходять на станціях метрополітену.
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