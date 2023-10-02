У Харкові планують збудувати першу в Україні підземну школу

Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Фото: city.kharkov.ua

Міський голова Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво у місті підземної школи, яка має стати першим таким навчальним закладом в Україні.

Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

«Саме у нас ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – написав він в Телеграм.

Нагадаємо, що у Харкові презентували класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів.

У Харкові частина дітей ходить на уроки очно, але заняття проходять на станціях метрополітену.

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