Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ», фото

Купити монету можна буде з 4 жовтня.

Фото: Нацбанк

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети "Український борщ". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Презентував пам’ятні монети заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

"Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", – сказав Шабан.

Дизайн монети розробив заслужений художник України Микола Кочубей.

На аверсі пам’ятної монети зображено господиню на тлі печі під час приготування борщу, на реверсі — тарілку з червоним борщем.

Реалізація монет номіналом 10 гривень (матеріал срібло) та 5 гривень у сувенірній упаковці (матеріал нейзильбер) розпочнеться в інтернет-магазині НБУ з 4 жовтня.

Фото: Нацбанк

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.