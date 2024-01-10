Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли запрацює перша підземна школа в місті

Терехов показав відео будівництва та наголосив, що робота триває попри ворожі обстріли, морози й негоду.

Фото: city.kharkov.ua

В Індустріальному районі Харкова триває будівництво першої підземної школи. Міський голова Ігор Терехов прогнозує, що навчання у першій підземній школі почнеться вже в березні. Про це він повідомив у Телеграм та показав відео будівництва.

Терехов наголосив, що будівництво йде за графіком, незважаючи на російські обстріли міста, морози та негоду.

"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції. Підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб вже з березня ми змогли навчати тут наших дітей", - розповів мер Харкова.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що будівництво першої підземної школи завершиться на початку 2024 року.

Раніше ми писали, що у Харкові презентували класи для навчання у метрополітені.

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