Скандал с выдачей виз в Польше: в Сейме хотят допросить экс-главу МИД и его заместителя

Заседание комитета запланировано на третью неделю января.

Специальный комитет Сейма Польши планирует допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с так называемым визовым скандалом. Об этом заявил руководитель комитета депутат Михаил Щерба, передает PAP.

Заседание комитета запланировано на третью неделю января.

В настоящее время члены комитета готовят график работы и предложения по доказательствам и списку свидетелей.

На вопрос, кого он хочет пригласить в качестве свидетелей, Щерба ответил, что у него есть длинный список.

«Он, разумеется, включает главных героев визового скандала, которыми были министр Збигнев Рау, Петр Вавжик, а также лица, ответственные за активное участие в этом деле коррупционного характера», – добавил Щерба.

Также комитет хочет расследовать деятельность бывшего премьера Матеуша Моравецкого, вице-премьера по безопасности Ярослава Качиньского, а также причастность бывшего главы МВД Мариуша Каминского.

Как известно, скандал касается выявленных случаев предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В этой связи прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

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