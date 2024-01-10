Экс-заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик также объявил голодовку

Мацей Вонсик, которого накануне задержала полиция, объявил голодовку в знак протеста.

Как ранее сообщалось, бывший руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши и экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 10 января объявил голодовку после задержания полицией.

Позже стало известно, что бывший заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик, которого накануне задержала полиция, также объявил голодовку в знак протеста. Об этом заявила супруга Вонсика Рома, передает телеканал TV Republika.

По ее словам, муж «также объявил голодовку».

«Нашим сыновьям было очень тяжело, и он сказал, что так нужно, и так просто нужно делать», – рассказала она.

Советник президента Польши Станислав Жарин написал в Twitter (X), что Вонсик «также начал голодовку после того, как был незаконно заключен».

Напомним, премьер Польши обвинил Дуду в укрывательстве осужденных экс-глав МВД.

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