Раде рекомендуют принять за основу законопроект о функционировании публичных электронных реестров

В Комитете считают, что предложенные изменения сделают механизм взаимодействия реестров более эффективным.

Фото: cv.tax.gov.ua

В среду, 10 января, состоялось заседание Комитета по вопросам цифровой трансформации, в ходе которого парламенту рекомендовали за основу законопроект №10340 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании публичных электронных реестров», передает официальный сайт Рады.

Комитет считает, что законодательные изменения позволят при предоставлении публичных административных и других услуг использовать уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре для подтверждения соответствия лица, что, в свою очередь, сделает механизм взаимодействия реестров более эффективным, уменьшит количество ошибок в соответствующих реестрах и поспособствует избеганию удваивания информации.

«Рассмотрев этот законопроект, Комитет рекомендует включить его в повестку дня десятой сессии Верховной Рады Украины и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу», - сказано в сообщении.

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