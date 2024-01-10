Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил оспорить решение о восстановлении в должности Богдана Львова

Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС о восстановлении в должности Богдана Львова, будет обжаловать его в апелляционном порядке, - ВС.

Парламентарии не пришли к согласию, как рекомендации Комитета по нацбезопасности повлияют на финальную редакцию законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде продолжается дискуссия о том, будет ли принятие законопроекта о мобилизации за основу 11 января означать то, что они фактически одобрят текст Кабмина.

Как начислять заработную плату госслужащим органов, проведших классификацию должностей или не проводивших классификацию должностей: разъяснение НАДС

В НАДС отметили, что после процедуры классификации должностей зарплата госслужащих может стать даже меньше.

Суды смогут штрафовать должников на сумму от 60,5 тысячи грн за неисполнение судебного решения

Судам расширят возможности обеспечивать исполнение судебных решений по гражданским и хозяйственным делам, в частности путем применения штрафов от 60 560 грн до 121 120 грн.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

  1. Законодательство

Фракция «Слуга народа» решила вернуть законопроект про мобилизацию на доработку, обновлено

21:24, 10 января 2024
Решение о возвращении правительственного законопроекта о мобилизации на доработку было принято вечером 10 января.
Фракция «Слуга народа» решила вернуть законопроект про мобилизацию на доработку, обновлено
Фото: koziatyn.info
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В среду, 10 января, фракция «Слуга народа» на своем заседании решила возвращать правительственный законопроект о мобилизации на доработку. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Только что фракция «Слуга народа» на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку», – заявил он.

Также об этом сообщило hromadske со ссылкой на свой источник во фракции «Слуга народа».

«Завтра комитет должен принять решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию, и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану», — сказал собеседник.

ОБНОВЛЕНО 21:35

Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 10 января состоялось заседание фракции, где не обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни.

«Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения», - сообщил он.

Также Арахамия добавил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут «приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны».

Согласительный Совет состоится 11 января, а о его результатах глава фракции «Слуга народа» пообещал доложить отдельно.

Ранее сообщалось, что парламентарии не пришли к согласию, как рекомендации Комитета по нацбезопасности повлияют на финальную редакцию законопроекта о мобилизации.

Следует напомнить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам социальной политики, возглавляемый Галиной Третьяковой, предложил Комитету по нацбезопасности и результатам рассмотрения в первом чтении основного законопроекта Кабмина и альтернативных ему №10373-8-1, 2 и №10378-3, на основе правительственного проекта 10378 подготовить другой законопроект, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады членами Комитета по вопросам национальной безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва