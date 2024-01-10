Фракция «Слуга народа» решила вернуть законопроект про мобилизацию на доработку, обновлено

Решение о возвращении правительственного законопроекта о мобилизации на доработку было принято вечером 10 января.

Фото: koziatyn.info

В среду, 10 января, фракция «Слуга народа» на своем заседании решила возвращать правительственный законопроект о мобилизации на доработку. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Только что фракция «Слуга народа» на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку», – заявил он.

Также об этом сообщило hromadske со ссылкой на свой источник во фракции «Слуга народа».

«Завтра комитет должен принять решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию, и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану», — сказал собеседник.

ОБНОВЛЕНО 21:35

Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 10 января состоялось заседание фракции, где не обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни.

«Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения», - сообщил он.

Также Арахамия добавил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут «приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны».

Согласительный Совет состоится 11 января, а о его результатах глава фракции «Слуга народа» пообещал доложить отдельно.

Ранее сообщалось, что парламентарии не пришли к согласию, как рекомендации Комитета по нацбезопасности повлияют на финальную редакцию законопроекта о мобилизации.

Следует напомнить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам социальной политики, возглавляемый Галиной Третьяковой, предложил Комитету по нацбезопасности и результатам рассмотрения в первом чтении основного законопроекта Кабмина и альтернативных ему №10373-8-1, 2 и №10378-3, на основе правительственного проекта 10378 подготовить другой законопроект, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады членами Комитета по вопросам национальной безопасности.

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