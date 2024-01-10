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  1. В Украине

Руслан Стефанчук объяснил, почему Верховная Рада не стала увольнять Марьяну Безуглу

21:10, 10 января 2024
Руслан Стефанчук заявил, что «криками, блокировкой трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть».
Руслан Стефанчук объяснил, почему Верховная Рада не стала увольнять Марьяну Безуглу
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Как известно, 10 января Верховная Рада не рассмотрела вопрос отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В парламенте заблокировали трибуну, а заседание закрыли.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, увольнять Марьяну Безуглу с должности в Комитете можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Повестку дня каждого пленарного заседания формирует согласительный совет. Коллективно. Представителями каждой фракции. Председатель Верховной Рады Украины не участвует в этих голосованиях. Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому, когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так», - сказал он.

Также спикер добвил, что, несмотря «на свое отношение к госпоже Марьяне», которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом Верховной Рады, а «криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть».

Напомним, комитет по обороне решил отозвать Марианну Безуглу с должности заместителя председателя.

Также известно, что регламентный комитет Совета одобрил отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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