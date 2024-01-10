Руслан Стефанчук объяснил, почему Верховная Рада не стала увольнять Марьяну Безуглу

Руслан Стефанчук заявил, что «криками, блокировкой трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть».

Как известно, 10 января Верховная Рада не рассмотрела вопрос отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В парламенте заблокировали трибуну, а заседание закрыли.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, увольнять Марьяну Безуглу с должности в Комитете можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Повестку дня каждого пленарного заседания формирует согласительный совет. Коллективно. Представителями каждой фракции. Председатель Верховной Рады Украины не участвует в этих голосованиях. Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому, когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так», - сказал он.

Также спикер добвил, что, несмотря «на свое отношение к госпоже Марьяне», которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом Верховной Рады, а «криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть».

Напомним, комитет по обороне решил отозвать Марианну Безуглу с должности заместителя председателя.

Также известно, что регламентный комитет Совета одобрил отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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