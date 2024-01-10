Руслан Стефанчук пояснив, чому Верховна Рада не стала звільняти Мар’яну Безуглу

Руслан Стефанчук заявив, що «криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути».

Як відомо, 10 січня Верховна Рада не розглянула питання відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У парламенті заблокували трибуну, а засідання закрили.

За словам голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, звільняти Мар'яну Безуглу з посади у Комітеті можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада. Колективно. Представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так», - сказав він.

Також спікер додав, що, незважаючи «на своє ставлення до пані Мар'яни», яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом парламенту, а «криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути».

Нагадаємо, комітет з питань оборони вирішив відізвати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови.

Також відомо, що регламентний комітет Ради схвалив відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.