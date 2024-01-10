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Руслан Стефанчук пояснив, чому Верховна Рада не стала звільняти Мар’яну Безуглу

21:10, 10 січня 2024
Руслан Стефанчук заявив, що «криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути».
Руслан Стефанчук пояснив, чому Верховна Рада не стала звільняти Мар’яну Безуглу
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Як відомо, 10 січня Верховна Рада не розглянула питання відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У парламенті заблокували трибуну, а засідання закрили.

За словам голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, звільняти Мар'яну Безуглу з посади у Комітеті можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада. Колективно. Представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так», - сказав він.

Також спікер додав, що, незважаючи «на своє ставлення до пані Мар'яни», яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом парламенту, а «криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути».

Нагадаємо, комітет з питань оборони вирішив відізвати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови.

Також відомо, що регламентний комітет Ради схвалив відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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