Відкликання Мар’яни Безуглої з посади у комітеті: у Раді заблокували трибуну, а засідання закрили

Руслан Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Мар'яни Безуглої.

Як відомо, регламентний комітет Ради схвалив відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У середу 10 січня, питання звільнення Безуглої так і не змогли внести у порядок денний засідання парламенту через блокування трибуни.

Сьогодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково завершив засідання парламенту, після того, як група депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання члена фракції «Слуга народу» Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Схоже, конструктивної роботи не буде. Тому є пропозиція завершити на сьогодні засідання. Про час його продовження буде повідомлено додатково», - сказав спікер.

Нагадаємо, комітет з питань оборони вирішив відізвати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови.

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