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Бунт в Еквадорі: українців просять утриматися від поїздок

15:55, 10 січня 2024
Тим громадянам, які вже перебувають на території Еквадору, рекомендують уникати місць масового скупчення людей.
Бунт в Еквадорі: українців просять утриматися від поїздок
Фото:REUTERS/Karen Toro
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Через погіршення безпекової ситуації в Еквадорі українців просять утриматися від поїздок до цієї країни. Про це повідомляє МЗС України.

Тим громадянам, які вже перебувають на території Еквадору, рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронних органів.

Також МЗС закликає українців відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, українцям рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Перу за номером телефону: +51 993 458 779, адреса електронної пошти: [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588, адреса електронної пошти: [email protected].

Нагадаємо, що в Еквадорі сталася низка насильницьких інцидентів, включаючи вторгнення озброєних людей в ефір телевізійної станції.

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