Бунт в Эквадоре: украинцев просят воздержаться от поездок

Тем гражданам, которые уже находятся на территории Эквадора, рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

Из-за ухудшения ситуации в Эквадоре украинцев просят воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщает МИД Украины.

Тем гражданам, которые уже находятся на территории Эквадора, рекомендуют избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования правоохранительных органов.

Также МИД призывает украинцев отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации, не оставлять места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Перу по телефону: +51 993 458 779, адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточный "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1588, адрес электронной почты: [email protected].

Напомним, что в Эквадоре произошел ряд насильственных инцидентов, включая вторжение вооруженных людей в эфир телевизионной станции.

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