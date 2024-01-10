В Эквадоре чрезвычайное положение: на улицах стрельба, телестудию захватили, охранники тюрьмы в заложниках

Два самых опасных бандита Эквадора, возможно, сбежали из тюрем.

Источник фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

9 января в Эквадоре произошел ряд насильственных инцидентов, включая вторжение вооруженных людей в эфир телевизионной станции. Об этом пишет «Reuters».

Это произошло после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа назвал 22 банды террористическими организациями и военными целями.

Полиция арестовала 13 вооруженных лиц, захвативших телеканал во время прямого эфира, в то время как в других местах были похищены по меньшей мере семь полицейских, а по всей стране произошло несколько взрывов.

Два самых опасных бандита Эквадора, возможно, сбежали из тюрем.

Нобоа, вступивший в должность в ноябре, пообещав остановить насилие, связанное с торговлей наркотиками, объявил чрезвычайное положение на 60 дней в ответ на насилие в тюрьмах, включая захват охранников в заложники.

Источник фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Правительство заявило, что насилие является реакцией на план Нобоа построить новую тюрьму строгого режима и перевести заключенных лидеров банды.

«Сегодняшние события показывают, что действия и решения, принятые национальным правительством, серьезно влияют на криминальные структуры, и в ответ они создали волну насилия, чтобы напугать население», — заявил адмирал Хайме Велла, глава объединенного командования вооруженных сил США.

Также в СМИ пишут, что тюремное агентство SNAI сообщило ранее во вторник, что группа заключенных сбежала из пенитенциарной колонии в Риобамбе, включая обвиняемого члена банды Фабрицио Колон Пико, якобы причастного к заговору о нападении на генерального прокурора. Прокуратура сообщила, что 17 из 39 беглецов удалось задержать.

11 охранников тюрьмы, взятых в заложники за последние два дня, были освобождены, добавили в SNAI, но 139 охранников и других сотрудников все еще удерживаются.

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