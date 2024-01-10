Комитет по нацбезопасности рекомендует исключить повестки через электронную почту – нардеп

Окончательное решение Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности по законопроекту о мобилизации будет 10 января.

Как мы писали, 9 января состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Комитет планировал рассмотреть законопроект об усилении мобилизации 10378, который 25 декабря подал в Раду Кабмин, но в конце концов его рассмотрение перенесли на 10 января.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности предлагает учесть еще некоторые моменты, а именно:

предоставление отсрочки соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

исключить повестки через электронную почту;

ввести основание для освобождения от военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участии в АТО;

сократить сроки увольнения срочников.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в своем Заключении на законопроект 10378 перечислил коррупционные риски. Глава Антикоркомитета Анастасия Радина отметила, что «Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам». «Вместе с тем Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов», отметила она.

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