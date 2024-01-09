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Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

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Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

11:56, 9 января 2024
Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.
Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации
Фото: пресс-служба Слуги народа / Facebook
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Хотя Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике во время своего заседания 8 января и выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации 10378, однако это не означает, что Комитет выступил против него. На этом акцентировала внимание глава Антикоркомитета Анастасия Радина.

«Проясню ситуацию по заключению антикоррупционного комитета на правительственный законопроект №10378 о мобилизации.

Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов», отметила она.

«Решение комитета не означает, что члены комитета выступают против усовершенствования процедуры мобилизации. Напротив.

Мобилизация должна быть справедливой, предсказуемой — и без коррупционных дыр», - добавила Радина.

Также она привела перечень того, что, по мнению членов Комитета, необходимо усовершенствовать в законопроекте во избежание коррупционных рисков.

Во-первых, Комитет высказался за то, чтобы отказаться от возложения на органы местного самоуправления в обязанности «обеспечить прибытие» военнообязанных в военкомате. «ОМС могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение. Вместе с тем, обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, в который это должно происходить, может порождать произвол», - отметила председатель Комитета.

Во-вторых, нужно четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом.

«Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то внести в реестр на следующий день после неприбытия (ведь неприбытие возможно и по уважительным причинам), а кого-то «не замечать» месяцами. Ограничение прав может происходить после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться по вызову», отметила Радина.

В-третьих, следует убрать право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

«Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь – по преодолению коррупции в ВЛК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, являющихся основаниями для отсрочки от мобилизации», — отметила она.

Подробное заключение антикоррупционной экспертизы к законопроекту по мобилизации будет обнародовано на сайте Верховной Рады.

Анастасия Радина добавила, что Антикоррупционный комитет в соответствии с регламентом рассматривает все законопроекты на этапе первого чтения по поводу коррупционных рисков. За февраль-сентябрь 2023 года комитет принял 34 вывода о наличии в различных законопроектах коррупционных рисков.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады проанализировало внесенный Кабмином 25 декабря законопроект об усилении мобилизации №10378. В частности, ГНЭУ указало, что предложенный запрет для уклонистов на осуществление операций с имуществом и ограничение в распоряжении деньгами не согласуется с Конституцией и действующим законодательством.

Также замечания ГНЭУ вызвали некоторые изменения ст. 20 Закона о правовом режиме военного положения, предусматривающих необходимость предъявления гражданами Украины во время военного положения военно-учетных документов.

Автор: Наталья Мамченко 

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