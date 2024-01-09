Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для лиц с инвалидностью, включая 3 групу, - в Раде сообщили, что дальше с законопроектом о мобилизации

Окончательное решение Комитета по нацбезопасности по законопроекту о мобилизации будет 10 января.

9 января состоялось заседание Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Комитет планировал рассмотреть законопроект об усилении мобилизации 10378, который 25 декабря подал в Раду Кабмин, но в конце концов его рассмотрение перенесли на 10 января.

Как сообщила народный депутат Ирина Геращенко, «Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для лиц с инвалидностью (включая 3 группу) и их супругов». «Эти нормы нет в правительственном законопроекте, но их отстаивали авторы альтернативных проектов», добавила она.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в своем Заключении на законопроект 10378 перечислил коррупционные риски. Глава Антикоркомитета Анастасия Радина отметила, что «Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам». «Вместе с тем Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов», отметила она.

Что касается заседания Комитета, то он рассмотрел законопроект о Едином реестре военнообязанных №10062.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10062 предусматривает, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют посредством электронного взаимодействия Министерству обороны персональные сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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