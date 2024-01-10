Богдана Ярова назначена советницей заместителя министра обороны

В марте 2023 года она была избрана в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Источник фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Членкиню Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, главу ОО «Мечта детей Украины» Богдану Ярову назначили советницей заместителя министра обороны (на общественных началах).

Как сообщили в Минобороны, соответствующий приказ издан 9 января 2024 года.

«‎Назначение Богданы Яровой – это шаг к фундаментальным изменениям в системе. Ее опыт и решительность не оставят никакого шанса для коррупции в закупках», – отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Что известно о Богдане Яровой

Богдана Яровая (известная также как Дана Яровая) - общественный деятель, волонтер, бывшая советница Министра обороны Украины (в 2015-2017 годах).

В 2022 году Яровая в сотрудничестве основала благотворительный фонд «Украинский Фонд «Мрия», который занимается семьями пленных, погибших и пропавших без вести военных и гражданских.

В 2023 году основала также Общественную организацию «Мечта детей Украины».

В марте 2023 года она была избрана в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.