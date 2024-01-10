10 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

Сегодня отмечают Всемирный день метро.

Источник фото: КГГА

10 января в Украине и мире отмечают Всемирный день метро. В этот день в далеком 1863 году в Лондоне была открыта первая линия метрополитена протяженностью шесть километров. Для XIX века это стало резонансным событием, ведь во многих странах главным видом транспорта оставался еще конный.

В Украине открытие первой линии метро провели 6 ноября 1960 года. Это был отрезок пути от станции Днепр до Вокзальной протяженностью 5,2 километра.

История метро началась с изобретения туннелепроходного щита 1814 английским инженером Марком Брюнелем. На эту идею его вдохновило наблюдение за морским моллюском, пробуривающим отверстия в затонувших кораблях.

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