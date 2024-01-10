Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава НАПК Александр Новиков направил в суд протокол относительно Дениса Шмыгаля, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности

НАПК составил протокол на Дениса Шмыгаля, потому что он якобы огласил данные об обличителе, который разоблачал Председателя КРАИЛ Ивана Рудого за нарушение трудовых прав.

От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

Солдат после ранения отказался вторично форсировать реку Днепр: что решил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства и не стал лишать военнослужащего свободы.

За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

  1. Видео
  2. / В мире

В Эквадоре – чрезвычайное положение, а вооруженные люди в масках захватили телестудию: видео

08:24, 10 января 2024
В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала и захватили ведущих в заложники в прямом эфире.
В Эквадоре – чрезвычайное положение, а вооруженные люди в масках захватили телестудию: видео
Источник фото: eluniverso.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Эквадоре ввели чрезвычайное положение. Вооруженные люди в масках захватили телестудию общественного телеканала TC Television в портовом городе Гуаякиль и взяли в заложники журналистов, угрожая взорвать все. Об этом пишет «El Universo».

Группа мужчин ворвалась во время трансляции новостной программы во вторник днем, 9 января, Эквадор стал свидетелем этого инцидента вживую, так как программа была в эфире, и был виден момент, когда люди угрожали сотрудникам оружием и гранатами.

Впоследствии вмешалась полиция.

Как сообщили в «ВВС», из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которая, в частности, подозревается в убийстве кандидата в президенты страны. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней, что предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания в комендантский час.

Адольфо Массияс Уильямар по прозвищу Фито сидел почти 12 лет и при этом возглавлял мощную мафиозную группировку «Лос Чонерос» («люди из города Чоне»).

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області