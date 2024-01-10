Стало известно, создают ли оккупанты ударные группы для вторжения с севера

Российские захватчики постоянно обстреливают пограничную зону в Сумской и Черниговской областях.

Обстрелы приграничной зоны в Сумской и Черниговской областях продолжаются, но пока не фиксируется создание ударных групп врага для повторного наступления с севера. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Объединенного прессцентра Сил обороны севера Юрий Повх.

"Что касается угрозы нападения с севера, то война продолжается и развитие событий динамично, но на данный момент признаков создания ударных групп врага на этом направлении нет", - добавил Повх.

По его словам, разведка следит за ситуацией. И если начнется подготовка вражеских ударных групп, сообщат об этом.

Украинские защитники продолжают укреплять границу на севере инженерными заграждениями и минными полями.

Отмечается, что уже за январь инженеры выставили там минные поля с применением более тысячи противотанковых мин.

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