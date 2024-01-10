Стало відомо, чи створюють окупанти ударні групи для вторгнення з півночі

Російські загарбники постійно обстрілюють прикордонну зону в Сумській та Чернігівській областях.

Обстріли прикордонної зони у Сумській та Чернігівській областях продовжуються, але поки не фіксується створення ударних груп ворога для повторного наступу з півночі. Про це повідомив у ефірі телемарафону спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони півночі Юрій Повх.

"Щодо загрози нападу з півночі, то війна триває і розвиток подій динамічний, але на даний момент ознак створення ударних груп ворога на цьому напрямі немає", - додав Повх.

За його словами, розвідка слідкує за ситуацією. І якщо розпочнеться підготовка ворожих ударних груп, про це повідомлять.

Українські захисники продовжують зміцнювати кордон на півночі інженерними загородженнями та мінними полями.

Зазначається, що вже за січень інженери виставили там мінні поля із застосуванням понад тисячі протитанкових мін.

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