Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою, - у Раді повідомили, що далі з законопроектом про мобілізацію

Остаточне рішення Комітету з нацбезпеки щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Денису Шмигалю і вимагає провести службове розслідування

Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю внесено припис, бо Уряд не надав 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

  1. У світі

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили рак простати

22:34, 9 січня 2024
Хворобу виявили на ранній стадії.
У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили рак простати
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили рак простати, саме від цієї хвороби він лікується. Про це пише CNN.

Зазначається, що для лікування раку 22 грудня Остіну провели простатектомію. Під час операції, що пройшла бкез ускладнень, Остін перебував під загальним наркозом, а вже наступного дня повернувся додому.

Видання пише, що хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози.

Вже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно — у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах.

Як повідомляє видання, про госпіталізацію глави Пентагону не говорили одразу, адже виявлений у нього рак є «глибоко особистим» питанням.

Раніше ми писали, що Ллойда Остіна було госпіталізовано до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду