Хворобу виявили на ранній стадії.

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили рак простати, саме від цієї хвороби він лікується. Про це пише CNN.

Зазначається, що для лікування раку 22 грудня Остіну провели простатектомію. Під час операції, що пройшла бкез ускладнень, Остін перебував під загальним наркозом, а вже наступного дня повернувся додому.

Видання пише, що хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози.

Вже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно — у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах.

Як повідомляє видання, про госпіталізацію глави Пентагону не говорили одразу, адже виявлений у нього рак є «глибоко особистим» питанням.

Раніше ми писали, що Ллойда Остіна було госпіталізовано до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда.

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