У МЗС спростували російський фейк про «обмеження» пересування українців в ЄС

У відомстві заявили, що повідомлення про нібито обмеження на пересування українців всередині ЄС і подібні є необґрунтованими та не відповідають дійсності.

У Міністерстві закордонних справ заявили, інформація про те, що нібито українцям обмежили пересування всередині Європейського Союзу, не відповідає дійсності.

"Повідомлення про "обмеження на пересування українців всередині ЄС" і подібні є необґрунтованими та не відповідають дійсності", - сказали в міністерстві.

У відомстві закликають орієнтуватися на інформацію з офіційних джерел, зокрема з офіційного сайту Міністерства закордонних справ, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ.

Українцям порадили звертатися до посольств чи консульств відповідної країни для отримання інформації про зміни правил в'їзду чи умов для українців за кордоном. Також можна моніторити новини на офіційних платформах.

Зазначимо, що днями почали ширитися фейки про те, що українцям нібито обмежили пересування в ЄС через нібито численні порушення.

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