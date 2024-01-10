В МИД опровергли российский фейк об «ограничениях» передвижения украинцев в ЕС

В ведомстве заявили, что сообщения о якобы ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС и подобные являются необоснованными и не соответствуют действительности.

В Министерстве иностранных дел заявили, что информация о том, что якобы украинцам ограничили передвижение внутри Европейского Союза, не соответствует действительности.

"Сообщения об "ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС" и подобные необоснованны и не соответствуют действительности", - сказали в министерстве.

В ведомстве призывают ориентироваться на информацию из официальных источников, в частности, с официального сайта Министерства иностранных дел, а также социальных сетей ведомства и зарубежных дипломатических учреждений.

Украинцам посоветовали обращаться в посольства или консульства соответствующей страны для получения информации об изменениях правил въезда или условий для украинцев за рубежом. Также можно мониторить новости на официальных платформах.

Отметим, что на днях начали распространяться фейки о том, что украинцам якобы ограничили передвижение в ЕС из-за якобы многочисленных нарушений.

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