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Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям, эфир на Право ТВ

В 13:00 присоединяйтесь к эфиру Адвокат на Право ТВ, где будет обсуждаться законопроект о мобилизации.

Начался прием документов от кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Документы на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов можно подать с 10 по 31 января 2024 года.

Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

Верховная Рада примет закон о сборе данных призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 10062, согласно которому расширяется перечень данных призывников, военнообязанных и резервистов, собираемых в единый электронный реестр.

Верховная Рада рассмотрит ограничения для военнослужащих на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект Давида Арахамии, вводящий ограничения на распространение военными в соцсетях определенной информации и предусматривающий борьбу с гендерной дискриминацией.

  1. В Украине

В МИД опровергли российский фейк об «ограничениях» передвижения украинцев в ЕС

09:42, 10 января 2024
В ведомстве заявили, что сообщения о якобы ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС и подобные являются необоснованными и не соответствуют действительности.
В МИД опровергли российский фейк об «ограничениях» передвижения украинцев в ЕС
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В Министерстве иностранных дел заявили, что информация о том, что якобы украинцам ограничили передвижение внутри Европейского Союза, не соответствует действительности.

"Сообщения об "ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС" и подобные необоснованны и не соответствуют действительности", - сказали в министерстве.

В ведомстве призывают ориентироваться на информацию из официальных источников, в частности, с официального сайта Министерства иностранных дел, а также социальных сетей ведомства и зарубежных дипломатических учреждений.

Украинцам посоветовали обращаться в посольства или консульства соответствующей страны для получения информации об изменениях правил въезда или условий для украинцев за рубежом. Также можно мониторить новости на официальных платформах.

Отметим, что на днях начали распространяться фейки о том, что украинцам якобы ограничили передвижение в ЕС из-за якобы многочисленных нарушений.

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