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Верховная Рада одобрила законопроект о добропорядочном лоббировании за основу

Но общественных активистов он не коснется.

Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для тех, кто имеет отсрочку

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

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  1. В Украине

В Тернопольской области оборонному ведомству вернули земельный участок стоимостью 163 млн грн

12:50, 10 января 2024
Участок почти 3,9 га присвоить планировал Байковецкий сельский совет.
В Тернопольской области оборонному ведомству вернули земельный участок стоимостью 163 млн грн
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В собственность Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины вернули земельный участок площадью почти 3,9 га, стоимостью 163 млн. грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что Байковецкий сельский совет незаконно зарегистрировал за собой право коммунальной собственности на эти территории при том, что они принадлежали Тернопольскому филиалу Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

По результатам принятых прокурорами мероприятий в январе этого года проведена государственная регистрация земельного участка по законному владельцу.

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