В Тернопольской области оборонному ведомству вернули земельный участок стоимостью 163 млн грн

Участок почти 3,9 га присвоить планировал Байковецкий сельский совет.

В собственность Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины вернули земельный участок площадью почти 3,9 га, стоимостью 163 млн. грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что Байковецкий сельский совет незаконно зарегистрировал за собой право коммунальной собственности на эти территории при том, что они принадлежали Тернопольскому филиалу Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

По результатам принятых прокурорами мероприятий в январе этого года проведена государственная регистрация земельного участка по законному владельцу.

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