Кабмин назначил Петра Котина и.о. председателя правления Энергоатома

Кроме того, исполняющими обязанности членов правления Компании назначены Хартмут Якоб, Юрий Шейко и Александр Остаповец.

Кабмин назначил президента ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина исполняющим обязанности председателя правления АО НАЭК Энергоатом. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на постановление правительства.

Кроме того, исполняющими обязанности членов правления Компании назначены Хартмут Якоб, Юрий Шейко и Александр Остаповец.

Ранее мы писали, что Кабмин превратил Энергоатом в акционерное общество

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