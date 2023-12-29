Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

Вместо 3 млрд – 198 млн на закупку военной техники, – Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи

Правительство поправило распоряжение, которым в сентябре запланировало выделить Госспецсвязи 3 млрд грн на закупку военной техники и оборудования.

Только БЭБ и НАБУ смогут заниматься проверками хозяйственной деятельности бизнеса, — Кабмин одобрил перезагрузку БЭБ

Кабмин предлагает перезагрузить Бюро экономической безопасности, - одобрен законопроект о лишении СБУ функций государственного финансового контроля.

  1. В Украине

Кабмин превратил Энергоатом в акционерное общество

15:50, 29 декабря 2023
В рамках корпоратизации создано акционерное общество «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».
Кабмин превратил Энергоатом в акционерное общество
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В пятницу, 29 декабря, Кабинет министров создал акционерное общество НАЭК «Энергоатом», 100% акций которого принадлежит государству, и утвердил его устав. Соответствующее решение было принято на заседании, сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, образовано, согласно ЗУ «Об акционерном обществе «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», акционерное общество «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», 100 процентов акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Кроме того, правительство утвердило устав АО "НАЭК "Энергоатом", Положение о наблюдательном совете этого акционерного общества и Положение о принципах формирования наблюдательного совета акционерного общества.

Определено, что со дня государственной регистрации акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия.

Ранее мы писали, что правительство запускает процедуру корпоратизации Энергоатома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду