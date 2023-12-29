Кабмин превратил Энергоатом в акционерное общество

В рамках корпоратизации создано акционерное общество «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

В пятницу, 29 декабря, Кабинет министров создал акционерное общество НАЭК «Энергоатом», 100% акций которого принадлежит государству, и утвердил его устав. Соответствующее решение было принято на заседании, сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, образовано, согласно ЗУ «Об акционерном обществе «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», акционерное общество «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», 100 процентов акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Кроме того, правительство утвердило устав АО "НАЭК "Энергоатом", Положение о наблюдательном совете этого акционерного общества и Положение о принципах формирования наблюдательного совета акционерного общества.

Определено, что со дня государственной регистрации акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия.

Ранее мы писали, что правительство запускает процедуру корпоратизации Энергоатома.

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