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Кабмін перетворив Енергоатом на акціонерне товариство

15:50, 29 грудня 2023
В рамках корпоратизації утворено акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Кабмін перетворив Енергоатом на акціонерне товариство
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У п’ятницю, 29 грудня, Кабінет міністрів створив акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом», 100% акцій якого належить державі, та затвердив його статут. Відповідне рішення прийняли на засіданні, повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Так, утворено, відповідно до ЗУ «Про акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Крім того, уряд затвердив статут АТ "НАЕК "Енергоатом", Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства.

Визначено, що із дня своєї державної реєстрації акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства.

Раніше ми писали, що Уряд запускає процедуру корпоратизації Енергоатома.

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