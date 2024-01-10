Вырубка деревьев в заповедной почти на 2 млн грн: в Одесской области будут судить восьмерых злоумышленников

Мужчин разоблачили во время сруба и вывоза очередной партии древесины.

В Одесской области будут судить 8 участников организованной группы по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошли четверо его земляков, а также должностное лицо Захаровской ОТГ, эколог и сотрудник Павловского лесничества.

Дельцы осуществили рубку лесного массива дуба на территории Павловского лесничества Одесской области.

Для порубки качественной древесины – дуба, ясеня, акации – организатор выплачивал процент от продаж работникам одного из лесничеств, предоставлявших информацию об участках с лучшим лесом.

Стоимость древесины колебалась от 1200 до 2000 гривен за кубометр.

Во время обысков по местам происшествия и проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль «КАМАЗ», бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черные записи.

Мужчин разоблачили во время сруба и вывоза очередной партии древесины.

В ходе досудебного расследования предъявлены иски о возмещении причиненного уголовным правонарушением 2 млн грн ущерба.

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