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  1. В мире

Бутилированная вода может быть опаснее, чем считалось ранее, — исследование

21:10, 9 января 2024
Исследователи обнаружили сотни тысяч пластиковых частиц в литровых бутылках с водой.
Бутилированная вода может быть опаснее, чем считалось ранее, — исследование
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Группа исследователей из Колумбийского и Ратгерского университетов в США обнаружили, что вода в бутылке может содержать гораздо больше частей нанопластика, способного проникать в клетки организма, чем ученые считали ранее. Об этом сообщает CNN.

Нанопластики представляют собой частицы чуть меньше микропластика, который ранее уже был обнаружен в бутилированной воде. Однако эти частицы потенциально считаются токсичными, поскольку настолько малы, что могут проникать в клетки крови и мозг человека.

Ученые исследовали состав питьевой воды трех популярных в США брендов и обнаружили, что в каждом литре содержится от 110 тысяч до 370 тысяч нанопластиковых частиц. Раньше считалось, что их около 300 на литр.

Частицы нанопластика в воде впервые обнаружили в 2018 году, когда ученые исследовали состав 11 разных брендов питьевой воды.

Тогда ученые обнаружили, что каждый литр воды в среднем содержал 10 пластиковых частиц, шире человеческого волоса, и еще около 300 – меньших.

"В производстве пластика используют химические вещества, которые впоследствии попадают в организм человека. Поскольку температура тела выше, чем извне, эти химические вещества мигрируют из бутылок и могут попадать в печени, почки, мозг и даже просачиваться через плацентарный барьер, оказываясь в организме будущего ребенка", – говорит соавтор исследования Шерри Мэйсон.

По ее словам, исследование подтверждает целесообразность советов экспертов, рекомендующих пить водопроводную воду из стеклянных или нержавеющих сосудов.

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