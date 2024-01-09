Бутильована вода може бути небезпечнішою, ніж вважалося раніше, — дослідження

Дослідники виявили сотні тисяч пластикових частинок у літрових пляшках із водою.

Група дослідників із Колумбійського та Ратґерського університетів у США виявили, що вода у пляшці може містити набагато більше частин нанопластику, що здатен проникати в клітини організму, ніж вчені вважали раніше. Про це повідомляє CNN.

Нанопластики являють собою частинки трохи менші за мікропластик, який раніше вже був виявлений у бутильованій воді. Однак ці частинки потенційно вважаються токсичними, оскільки настільки малі, що можуть проникати в клітини крові та мозок людини.

Вчені дослідили склад питної води трьох популярних в США брендів й виявили, що в кожному літрі міститься від 110 тисяч до 370 тисяч частинок нанопластику. Раніше вважалося, що їх близько 300 на літр.

Частинки нанопластику у воді вперше виявили у 2018 році, коли вчені дослідили склад 11 різних брендів питної води.

Тоді науковці виявили, що кожен літр води у середньому містив 10 пластикових частинок, ширших за людську волосину, й ще близько 300 – менших.

"У виробництві пластику використовують хімічні речовини, які згодом потрапляють в організм людини. Оскільки температура тіла вища, ніж ззовні, ці хімічні речовини мігрують із пляшок і можуть потрапляти до печінки, нирок, мозку і навіть просочуватися через плацентарний бар'єр, опиняючись в організмі майбутньої дитини", – каже співавторка дослідження Шеррі Мейсон.

За її словами, дослідження підтверджує доцільність порад експертів, які рекомендують пити водопровідну воду зі скляних або нержавіючих посудин.

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