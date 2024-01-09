Зеленский провел разговор с президентом Польши Дудой: обсудили блокаду границы

Не должно быть предела между нашими народами, - заявил украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой. Об этом сообщает Офис Президента.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и нынешнюю внешнеполитическую ситуацию.

«Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами», – сказал Зеленский.

Также стороны обсудили обеспечение финансовой и политической поддержки со стороны ЕС. Кроме того, лидеры обсудили предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и оборонное сотрудничество.

«Владимир Зеленский проинформировал коллегу о недавних массированных российских ракетных обстрелах территории Украины, которые привели к гибели мирных граждан и разрушению гражданских объектов, и подчеркнул необходимость усиления украинского ПВО для создания надежного воздушного щита», – говорится в сообщении.

Также Зеленский отдельно поднял вопрос о присоединении Польши к декларации лидеров G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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