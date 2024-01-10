Общественный совет добропорядочности в декабре грозился выйти из процедуры квалификационного оценивания судей

Координатора и куратора ОСД не устраивало уменьшение количества голосов членов ВККС, необходимых для преодоления негативных выводов ОСД.

Источник фото: ВККС

Координатор Общественного совета добропорядочности Вероника Крейденкова во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 6 декабря трижды заявила о возможном выходе Общественного совета добропорядочности из процедуры квалификационного оценивания, в случае если Верховная Рада принципиально уменьшит «порог» для преодоления негативных выводов ОСД.

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Комитета по вопросам правовой политики от 6 декабря 2023 года, на котором обсуждался закон 3511-IX (он же 10140-д), касающийся усовершенствования процедур судейской карьеры.

«Я насправді хочу звернути увагу ще на критичний момент для Громадської ради доброчесності. У нас зараз є правка номер 187, яка фактично знижує кількість голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів до дев'яти для подолання висновку Громадської ради доброчесності. Я одразу скажу, насправді це не позиція зараз всієї Громадської ради доброчесності, тому що ми отримали порівняльну таблицю за 45 хвилин до початку комітету, тому наразі ми цю позицію не голосували, але від себе як від членкині Громадської ради доброчесності я скажу, що у випадку того, якщо буде дев'ять голосів для подолання висновку ГРД, я не бачу сенсу участі далі ГРД в кваліфікаційному оцінюванні, і буду ставити питання перед Радою щодо виходу з кваліфікаційного оцінювання. Тому що зараз показує практика, ми пройшли вже три тижні кваліфікаційного оцінювання, п'ять висновків вже підтримала Вища кваліфкомісія, фінально тільки подолані три висновки», – рассказала народным депутатам Вероника Крейденкова.

Через некоторое время координатор ОСД добавила:

«Якщо знижується кількість до дев'яти, як я сказала, будемо обговорювати питання виходу з кваліфікаційного оцінювання. Попередня редакція в першому читанні передбачала дві третіх від обраного складу, що по суті є 11, як зараз в нормі і передбачено. Тому попередньо моя позиція як членкині, що, як мінімум, редакція в першому читанні має залишитися, як максимум – ідеально те, що вже є в законі. Я хочу звернути увагу, що 11 голосів не відносно фактичного чи обраного складу було в законі закладено наряду з причинами, коли припиняються повноваження Вищої кваліфкомісії. Так, в нас зараз сталася ситуація, коли їх 14, а не 16, але закон і тоді передбачав, що з тих чи інших причин можуть члени Вищої кваліфкомісії припиняти свої повноваження і фактичний склад може бути меншим. Законодавець тоді не заклав, тому що закладав певну роль Громадської ради доброчесності, не закладає і зараз. Сенс цього міняти ми не бачимо, як я сказала, будемо розглядати, наскільки наша участь в кваліфікаційному оцінюванні тоді має сенс».

Координатора ОСД во время заседания Комитета поддержал известный грантовый активист Михаил Жернаков, который, по имеющейся информации, оказывает влияние, по крайней мере, на часть состава Общественного совета добропорядочности.

В итоге Верховная Рада 9 декабря 2023 года во втором чтении приняла изменения в статью 88 Закона «О судоустройстве и статусе судей» в следующей редакции, которая 30 декабря и вступила в силу:

«Если Общественный совет добропорядочности в своем заключении установил, что судья (кандидат на должность судьи) не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности, Высшая квалификационная комиссия судей Украины может принять мотивированное решение о подтверждении способности такого судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в суде только в случае, если такое решение поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее девяти голосов».

Предыдущая редакция ст. 88 Закона имела следующую редакцию:

«Если Общественный совет добропорядочности в своем заключении установил, что судья (кандидат на должность судьи) не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности, то Высшая квалификационная комиссия судей Украины может принять решение о подтверждении способности такого судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде только в случае, если такое решение поддержано не менее одиннадцати его членами».

Фактически, редакция ст. 88, вступившая в силу с 30 декабря, устанавливает минимальный «порог» голосов, необходимых для преодоления негативного вывода ОСД. Как отмечали во время заседания Комитета правовой политики народные депутаты, указанная норма, прежде всего, необходима на случай, если количество членов ВККС с полномочиями начнет уменьшаться. Хотя в состав Комиссии в июне были назначены все 16 членов ВККС, однако полномочия членов Комиссии приобрели только 14 из них, поскольку два члена ВККС являются военнослужащими.

Напомним, что процедура квалификационного оценивания судей была возобновлена ​​ВККС с 13 ноября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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