Громадська рада доброчесності у грудні погрожувала вийти із процедури кваліфікаційного оцінювання суддів

Координатора та куратора ГРД не влаштовувало зменшення кількості голосів членів ВККС для подолання негативних висновків ГРД.

Джерело фото: ВККС

Координатор Громадської ради доброчесності Вероніка Крейденкова під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 6 грудня тричі заявила про можливий вихід Громадської ради доброчесності з процедури кваліфікаційного оцінювання, у разі якщо Верховна Рада принципово зменшить «поріг» подолання негативних висновків ГРД.

Про це свідчить стенограма засідання Комітету з питань правової політики від 6 грудня 2023 року, на якому обговорювався закон 3511-IX (він же 10140-д) щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

«Я насправді хочу звернути увагу ще на критичний момент для Громадської ради доброчесності. У нас зараз є правка номер 187, яка фактично знижує кількість голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів до дев'яти для подолання висновку Громадської ради доброчесності. Я одразу скажу, насправді це не позиція зараз всієї Громадської ради доброчесності, тому що ми отримали порівняльну таблицю за 45 хвилин до початку комітету, тому наразі ми цю позицію не голосували, але від себе як від членкині Громадської ради доброчесності я скажу, що у випадку того, якщо буде дев'ять голосів для подолання висновку ГРД, я не бачу сенсу участі далі ГРД в кваліфікаційному оцінюванні, і буду ставити питання перед Радою щодо виходу з кваліфікаційного оцінювання. Тому що зараз показує практика, ми пройшли вже три тижні кваліфікаційного оцінювання, п'ять висновків вже підтримала Вища кваліфкомісія, фінально тільки подолані три висновки», - розповіла народним депутатам Вероніка Крейденкова.

Через деякий час координатор ГРД додала:

«Якщо знижується кількість до дев'яти, як я сказала, будемо обговорювати питання виходу з кваліфікаційного оцінювання. Попередня редакція в першому читанні передбачала дві третіх від обраного складу, що по суті є 11, як зараз в нормі і передбачено. Тому попередньо моя позиція як членкині, що, як мінімум, редакція в першому читанні має залишитися, як максимум – ідеально те, що вже є в законі. Я хочу звернути увагу, що 11 голосів не відносно фактичного чи обраного складу було в законі закладено наряду з причинами, коли припиняються повноваження Вищої кваліфкомісії. Так, в нас зараз сталася ситуація, коли їх 14, а не 16, але закон і тоді передбачав, що з тих чи інших причин можуть члени Вищої кваліфкомісії припиняти свої повноваження і фактичний склад може бути меншим. Законодавець тоді не заклав, тому що закладав певну роль Громадської ради доброчесності, не закладає і зараз. Сенс цього міняти ми не бачимо, як я сказала, будемо розглядати, наскільки наша участь в кваліфікаційному оцінюванні тоді має сенс».

Координатора ГРД під час засідання Комітету підтримав відомий грантовий активіст Михайло Жернаков, який, за наявною інформацією, має вплив принаймні на частину складу Громадської ради доброчесності.

У підсумку, Верховна Рада 9 грудня 2023 року у другому читанні прийняла зміни до статті 88 Закону «Про судоустрій і статус суддів» у наступній редакції, яка 30 грудня й набула чинності:

«Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити вмотивоване рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами».

Попередня редакція ст. 88 Закону мала таку редакцію:

«Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами».

Фактично, редакція ст. 88, яка набрала чинності з 30 грудня, встановлює мінімальний «поріг» голосів, необхідних для подолання негативного висновку ГРД. Як зазначали під час засідання Комітету правової політики народні депутати, зазначена норма перш за все необхідна на випадок, якщо кількість членів ВККС із повноваженнями почне зменшуватися. Хоча у склад Комісії в червні і були призначені усі 16 членів ВККС, однак повноваження членів Комісії набули тільки 14 з них, оскільки двоє членів ВККС є військовослужбовцями.

Нагадаємо, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів була відновлена ВККС з 13 листопада 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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