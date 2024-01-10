Начался прием документов от кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Документы на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов можно подать с 10 по 31 января 2024 года.

Высший совет правосудия 10 января 2024 года начал прием документов от кандидатов на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя, а также 24 дисциплинарных инспекторов.

Прием документов осуществляется с 10 января по 31 января 2024 года (включительно) до 24:00, если документы подаются кандидатами в электронной форме, или до 16:45 31 января 2024 года, если документы подаются лично по адресу г. Киев, ул. Студенческая 12-а.

С условиями конкурса и квалификационными требованиями к кандидатам можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что назначение на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя, а также 24 дисциплинарных инспектора состоится по итогам конкурса, который будет состоять из 8 этапов.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек – трех иностранных экспертов и трех членов Высшего совета правосудия. С составом конкурсной комиссии можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое отвечает требованиям к дисциплинарному инспектору (достиг тридцати лет, имеет высшее юридическое образование), имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо с опытом работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы.

Согласно условиям конкурса, кандидаты на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов должны предоставить копию сертификата международного образца или иного документа, подтверждающего свободное владение английским или французским языками (не ниже В2).

Соответственно, на должность заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое отвечает требованиям к дисциплинарному инспектору (достиг тридцати лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет), имеет опыт работы на должностях государственной службы категорий "А", "Б" или "В" или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет.

А на должность дисциплинарного инспектора может быть назначен гражданин Украины, достигший тридцати лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, владеющий государственным языком, компетентный, добропорядочный, отвечающий установленным для судьи этическим стандартам.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», заработная плата руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя Службы и дисциплинарных инспекторов будет следующим:

руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад 84 080 грн

заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 73 570 грн,

дисциплинарный инспектор – 63 060 грн.

Автор: Вячеслав Хрипун

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