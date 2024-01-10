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Розпочався прийом документів від кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Документи на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів можна подати з 10 по 31 січня 2024 року.

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Розпочався прийом документів від кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

08:10, 10 січня 2024
Документи на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів можна подати з 10 по 31 січня 2024 року.
Розпочався прийом документів від кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя
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Вища рада правосуддя 10 січня 2024 року розпочала прийом документів від кандидатів на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, а також 24 дисциплінарних інспекторів.

Прийом документів здійснюється з 10 січня по 31 січня 2024 року (включно) до 24:00, якщо документи подаються кандидатами в електронній формі, або до 16:45 31 січня 2024 року, якщо документи подаються особисто за адресою м. Київ, вул. Студентська 12-а.

З умовами конкурсу та кваліфікаційними вимогами до кандидатів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що призначення на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, а також 24 дисциплінарних інспекторів відбудеться за підсумками конкурсу, який буде складатися з 8 етапів.

Конкурсна комісія складається з шести осіб – трьох іноземних експертів та трьох членів Вищої ради правосуддя. Зі складом конкурсної комісії можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту), має стаж професійної діяльності у сфері права не менше семи років, досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно до умов конкурсу, кандидати на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів мають надати копію сертифіката міжнародного зразка чи іншого документа, що підтверджує вільне володіє англійською або французькою мовами (не нижче В2).

Відповідно, на посаду заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років), має досвід роботи на посадах державної служби категорій «А», «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

А на посаду дисциплінарного інспектора може бути призначений громадянин України, який досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років, володіє державною мовою, є компетентним, доброчесним, відповідає встановленим для судді етичним стандартам.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», заробітна плата керівника Служби дисциплінарних інспекторів, заступника керівника Служби та дисциплінарних інспекторів буде наступною:

  • керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад 84 080 грн 
  • заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 73 570 грн,
  • дисциплінарний інспектор – 63 060 грн.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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